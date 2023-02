Paura a Borghetto di Noceto, auto si schianta contro il cancello di un'abitazione: due feriti gravi al Maggiore

Paura nella serata di venerdì 17 febbraio a Borghetto di Noceto. Per cause in corso di accertamento un'auto, un'Alfa Romeo Stelvio, si è schiantata contro il cancello di un'abitazione mentre stava percorrendo strada Santa Margherita. Erano da poco passate le 22.30 quando il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è andato a finire contro il cancello, colpendo anche un muretto e un palo.

Lo schianto è stato molto violento. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'automedica di Fidenza e dalla Pubblica Assistenza di Noceto, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, conducente e passeggero, per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le condizioni di salute dei due feriti sarebbero particolarmente gravi.

IN AGGIORNAMENTO