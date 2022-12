Paura in Borgo Onorio Rosi: pedone investito da un'auto

Grave incidente nella mattinata di mercoledì 21 dicembre, poco prima delle ore 9. Un pedone, che si trovava in borgo Padre Onorio Rosi, nella zona adiacente al Petitot, è stato investito da un'auto che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. Secondo le prime informazioni la persona ferita non avrebbe fortunatamente riportato ferite gravi. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ferito: il personale sanitario si è accertato delle condizioni del pedone, urtato dall'auto. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona.

