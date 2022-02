Giovane investito da un'auto in borgo Riccio: grave al Maggiore

Un giovane è stato investito, nella mattinata di oggi giovedì 17 febbraio, da un'auto in borgo Riccio da Parma, in pieno centro storico. Il ragazzo, che stava attraversando la strada, è stato centrato da un'auto, che stava soppraggiungendo proprio in quel momento. In pochi istanti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ragazzo e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite di media gravità e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia dell'Antinfortunistica della polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.