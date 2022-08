Paura a costa di Gorro, auto si ribalta e fa un volo di 5 metri: conducente 43enne illesa

Momenti di paura per un incidente stradale nella nottata tra lunedì 15 e martedì 16 agosto. Per cause in corso di accertamento un'auto, guidata da una donna di 43 anni, è precipitata in un fosso mentre stava percorrendo la strada provinciale in corrispondenza della località Costa di Gorro, nel territorio del comune di Borgotaro. Il veicolo ha fatto un volo di circa 5 metri ma la conducente è rimasta incredibilmente illesa. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte e in pochi istanti e sul posto sono arrivati i volontari della Pubblica Assistenza di Borgotaro con l'ambulanza e l'automedica. La conducente, che non ha riportato ferite, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.