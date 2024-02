Paura a Borgotaro, auto precipita in una scarpata: tre feriti in ospedale

Grave incidente stradale a Borgotaro, all'altezza della località ponte di Scodellino, nella tarda mattinata di venerdì 23 febbraio. Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto, è precipitata in una scarpata ed è poi finita nella strada sottostante. Le tre persone che si trovavano a bordo del veicolo hanno riportato ferite serie e traumi in varie parti del corpo ma non si troverebbero in pericolo di vita. Sul posto l'Assistenza Pubblica di Borgotaro Albareto, l'automedica della Pubblica, l'ambulanza di Bedonia, i vigili del fuoco e i carabinieri. Due dei feriti sono stati trasportati in elisoccorso al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.