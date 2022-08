Pauroso frontale a Borgotaro: coinvolte quattro auto, tre uomini incastrati nelle lamiere e un ferito gravissimo

Terribile scontro sulla Strada Statale di Albareto, in direzione Borgotaro. In un incidente sono state coinvolte quattro auto e sette persone. Tre di questi sono rimasti incastrati e uno sarebbe non cosciente. E' ricoverato attualmente all'Ospedale Maggiore di Parma nel reparto di rianimazione. Tutti gli altri feriti, tranne uno che è stato portato all'Ospedale di Vaio, sono stati ricoverati a Parma. Sono intervenuti sul posto l'elisoccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma e l'elibologna, oltre a un' automedica da Borgotaro, tre mezzi bls della Pubblica di Borgotaro, una pattuglia dei carabinieri e una squadra di vigili del fuoco.

UIN AGGIORNAMENTO