Borgotaro, pedone travolto da un'auto in via Imbriani: grave al Maggiore

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 15 giugno, a Borgotaro. Erano da poco passate le 7.30 quando un pedone, che stava camminando lungo via Imbriani, è stato travolto da un'auto e sbalzato sull'asfalto. I soccorritori del 118 sono arrivati in pochi minuti sul posto. Dall'Ospedale Maggiore dii Parma si è alzato in volo l'elisoccorso, che hai poi trasportato il ferito al pronto soccorso, dove si trova attualmente ricoverato nell'area codici rossi. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite gravi e traumi in varie parti del corpo.

IN AGGIORNAMENTO