Botteghino, auto sbanda e esce di strada: conducente ferito

Primo incidente dell'anno in prossimità della località Botteghino. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo via Traversetolo, ha sbandato ed è finita incastrata tra gli alberi a lato della strada. Il conducente ha riportato fortunatamente ferite lievi: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. L'incidente è avvenuto all'alba di oggi, sabato 1° gennaio 2022.