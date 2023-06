Auto esce di strada vicino a Busseto e finisce nel canale: conducente 26enne in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di sabato 10 giugno nella zona di Busseto. Secondo le prime informazioni un'auto, condotta da un giovane di 26 anni, sarebbe uscita di strada ed è finita nel canale, per cause in corso di accertamento. L'auto, una Golf, sarebbe finita in un fosso in una zona in cui ci sono due ponti, all'altezza di Castione Marchesi.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, in particolare l'automedica di Fidenza e l'ambulanza di Busseto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Fidenza, che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Il conducente, dopo le prime cure, è stato trasportato all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Fortuna mente le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti.

