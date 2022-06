Scontro tra auto e autobus a Busseto, tre feriti: uno è grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 3 giugno, lungo la strada provinciale per Busseto. Per cause in corso di accertamento un'auto e un autobus si sono scontrati. In conseguenza dell'impatto tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni uno di loro avrebbe riportato ferite di media gravità: per gli altri due, invece, solo ferite lievi. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.