Paura a Busseto, esce di strada e si ribalta lungo la provinciale: conducente grave

Grave incidente stradale nella serata di sabato 3 dicembre a Busseto, lungo la strada provinciale 94. Per cause in corso di accertamento il conducente di un auto ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada e si è ribaltato. L'allarme è scattato poco prima delle ore 22: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore per accertamenti. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe riportato ferite serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.