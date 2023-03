Busseto, ciclista investita da un'auto: 54enne grave in ospedale

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì 23 marzo all'incrocio tra via Leoncavallo e via Paganini a Busseto. Per cause in corso di accertamento una ciclista di 54 anni è stata investita da un'auto verso le ore 13.15. L'allarme è stato lanciato da subito e sul posto sono intervenuti i soccorritori, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Busseto con l'infermiere del 118 a bordo. Secondo le prime informazioni la donna avrebbe riportato un trauma cranico e altre ferite. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato gli accertamenti previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO