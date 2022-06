Busseto, esce di strada con la moto: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 giugno. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. L'episodio si è verificato verso le ore 19 in località San Rocco. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi: il motociclista avrebbe infatti riportato traumi in varie parti del corpo. La dinamica è al vaglio della polizia locale: l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.