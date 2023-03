Busseto, scontro all'alba tra un auto e un camion alla rotonda: conducente grave

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 29 marzo, in corrispondenza della rotonda di via Bellini a Busseto. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un camion si sono scontrati mentre percorrevano la rotonda. Il conducente dell'auto è rimasto ferito mentre il camionista è rimasto illeso. Sul posto l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Busseto, oltre agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Il conducente dell'auto è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio con ferite di media gravità.