Fidenza, ha un malore e finisce fuori strada: donna di 66 anni grave in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 16 novembre, verso le ore 9.30. A Fidenza, in località Cabriolo, un'auto - guidata da una donna di 66 anni - è finita fuori strada, finendo la corsa nell'area adiacente al canale. Secondo le prime informazioni la conducente avrebbe avuto un malore ed avrebbe quindi perso il controllo del mezzo. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 - l'ambulanza infermieristica di Fidenza - i vigili del fuoco e la polizia locale. La donna è stata soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Avrebbe riportato ferite gravi in varie parti del corpo ma non sarebbe in pericolo di vita.