Calestano, biker 49enne cade sulla pista di Downhill, portato in elisoccorso al Maggiore: è grave

Un biker 49enne, residente in provincia di Parma è caduto, nel tardo pomeriggio di ieri giovedì 11 agosto, mentre stava percorrendo la discesa lungo la pista di Downhill a Calestano. Gli amici che erano con lui hanno dato subito l'allarme. Sul posto sono arrivati gli operatori del soccorso alpino di Parma, insieme all'elisoccorso, l'Assistenza pubblica di Calestano e i vigili del fuoco. Il biker si trovava in località Alpicella di Calestano. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Dopo essere stato raggiunto dai soccorritori è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi.