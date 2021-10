Choc in via Emilia, tir si schianta contro un'abitazione: muore il conducente

Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 ottobre. Per cause in corso di accertamento un tir si è schiantato contro un'abitazione lungo la via Emilia, tra Parma e Reggio Emilia: il conducente del mezzo pesante è deceduto sul colpo.

Lo schianto è avvenuto nei pressi di Calerno di Sant'Ilario. Sul posto i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. L'edificio colpito dal tir è stato danneggiato ed è pericolante.

Sono in corso verifiche tecniche sullo stato dell'edificio dopo l'impatto con il camion. Un tratto di via Emilia tra Parma e Reggio Emilia è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo pesante.

Secondo le prime informazioni non sarebbero state coinvolte altre persone. Sul posto anche la polizia locale e la polizia stradale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

