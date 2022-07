Scontro tra due camion alla rotonda dello Spip: uno perde il carico in strada

Incidente tra due tir nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 luglio, alla rotonda del quartiere Spip, in corrispondenza della zona del Parma Retail. Per cause in corso di accertamento i due mezzi pesanti si sono scontrati. In conseguenza dello scontro uno dei due camion ha perso il carico, finito in mezzo alla strada. L'episodio si è verificato poco prima delle ore 15. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto gli agenti della polizia locale hanno gestito il traffico in zona. Si sono infatti creati alcuni rallentamenti e code in seguito allo scontro.