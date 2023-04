Paura a Carzeto di Soragna, auto si schianta contro un palo: conducente grave al Maggiore

Paura in località Carzeto di Soragna nella mattinata di mercoledì 26 aprile. Erano da poco passate le ore 10.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è finita contro un palo mentre stava percorrendo la strada. Secondo le prime informazioni il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo del mezzo che si sarebbe poi schiantato contro un palo. Sul posto i soccorritori del 118 - l'ambulanza della Croce Rossa di San Secondo - che hanno prestato le prime cure al conducente, per poi trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche l'elisoccorso, partito in volo dal Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona.

IN AGGIORNAMENTO