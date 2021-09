Castelguelfo, auto fuori strada dopo un tamponamento: donna grave

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 22 settembre a Castelguelfo. Per cause in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada dopo essere stata tamponata da un'altra auto. Il veicolo si è ribaltato ed ha terminato la sua corsa nel canale.

La conducente è stata soccorsa dagli operatori del 118, che l'hanno poi trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore in gravi condizioni di salute. La donna infatti avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo: ora si trova nell'area rossi. Sul posto l'ambulanza India di Pontetaro, i vigili del fuoco, la polizia municipale e la polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi di legge. È stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione.