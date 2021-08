Paura a Castelguelfo, scooter si schianta contro un furgone: ferito grave al Maggiore

L'incidente si è verificato in mattinata, soccorritori in azione lungo la via Emilia: il motociclista è stato trasportato al Pronto Soccorso

Sono gravi le condizioni di un motociciclista che, per cause in corso di accertamento, si è schiantato con il suo scooter contro un furgone ed è stato disarcionato dalla sua moto nella mattinata di oggi, venerdì 27 agosto, poco dopo le ore 8.30. Il grave incidente si è verificato lungo la via Emilia, a Castelguelo di Noceto. L'allarme è stato lanciato da subito e in pochi istanti sono arrivati sul posto l'ambulanza e l'automedica. I soccorritori stanno intervenendo: le condizioni dell'uomo alla guida della moto sembrano essere particolarmente gravi. Sul posto l'ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Pontetaro e l'automedica di Fidenza.

IN AGGIORNAMENTO