Castelguelfo, scontro tra tre auto in tangenziale: tre feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 novembre lungo la tangenziale cispadana in località Castelguelfo di Noceto. Tre mezzi sono rimasti infatti coinvolti in uno scontro, le cui cause sono in corso di accertamento.

Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'ambulanza infermieristica di Pontetaro, l'ambulanza infermieristica di Fidenza, la Croce Rossa di Medesano, oltre ai vigili del fuoco e la polizia. Tre persone sono rimaste ferite: due con traumi di media gravità sono state trasportate al pronto soccorso del Maggiore mentre il terzo ferito, lieve, all'ospedale Di Vaio.