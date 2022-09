Castione, auto si scontra con un camioncino e si ribalta: 30enne, incastrato nell'abitacolo, grave al Maggiore

Grave incidente verso le ore 12.30 di oggi, 1° settembre, a Castione Marchesi, lungo la strada comunale Borghese, nel territorio del comune di Fidenza. Per cause in corso di accertamento un'auto, guidata da un giovane di 30 anni, si è ribaltata dopo essersi scontrata con un camioncino. Ha avuto la peggio il conducente dell'auto, che è rimasto incastrato nell'abitacolo e ha riportato un trauma cranico.

Sul posto i sanitari: l'ambulanza infermieristica di Busseto e l'automedica di Fidenza. I vigili del fuoco, arrivati sul posto in pochi minuti, sono riusciti a liberare il ferito dall'abitacolo della sua auto. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato in volo l'elisoccorso, che ha trasportato il ferito in ospedale. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 30enne avrebbe riportato un forte trauma cranico, provocato dal ribaltamento dell'auto. La dinamica dello scontro è in corso di approfondimento: una delle ipotesi, da confermare, è che l'auto abbia tamponato il furgone per poi ribaltarsi.