Cade con lo scooter a Coduro di Fidenza: conducente ricoverato al Maggiore

E' caduto rovinosamente sull'asfalto mentre stava guidando il suo scooter ed è rimasto gravemente ferito. Il conducente del mezzo a due ruote è stato protagonista di un incidente stradale che si è verificato a Coduro, frazione di Fidenza, poco dopo le ore 22.30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

