Pauroso frontale tra due auto nella notte a Langhirano: quattro feriti, due gravi

Pauroso schianto frontale tra due auto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 settembre in località Cattabiano Chiastrone, frazione del comune di Langhirano. Lo scontro, che è avvenuto lungo la strada che porta a Tizzano Va Parma avrebbe coinvolto due veicoli, che si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Erano da poco passate le 4.30 quando i due mezzi, che stavano transitando in due sensi di marcia opposti, sono venuti a contatto. L'impatto è stato molto violento e quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure ai feriti, li hanno trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Due di loro sono ricoverati in gravi condizioni di salute ma fortunatamente non sono in pericolo di vita mentre gli altri due hanno riportato solo lievi traumi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente.