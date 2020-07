Travolto da un furgone e sbalzato contro una moto: ciclista 45enne gravissimo

Un ciclista di 45 anni e residente a Parma è stato trasportato in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato travolto da un furgone alle Caselle di Alseno. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 13 sulla strada Provinciale Salsediana. Nei pressi dell' agriturismo "La Barchessa" l'uomo, in sella alla sua bici da corsa, sarebbe stato prima travolto da un furgoncino per poi essere sbalzato contro la parte posteriore di una moto che lo precedeva.

La presunta dinamica è comunque ancora al vaglio dei carabinieri della Radiomobile di Fiorenzuola dì'Arda. Alcuni volontari della Pubblica Assistenza di Fiorenzuola e di Salsomaggiore, che transitavano proprio in quel momento lungo la strada, hanno prestato i primi soccorsi all'uomo. Poco dopo sono arrivate l'ambulanza della Croce Rossa di Rovereto, l'automedica dell'ospedale di Fiorenzuola e, visti i traumi riportati all'addome e agli arti, anche l'eliambulanza. Il ciclista è stato trasportato in volo all'ospedale di Parma dove si trova ricoverato in gravi condizioni.