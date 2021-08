Tragedia sulla Cisa: muore motociclista 34enne

Un tragico schianto mentre percorreva la statale della Cisa non ha lasciato scampo ad un motociclista di 34 anni, deceduto sul colpo nel pomeriggio di oggi, sabato 7 agosto. L'incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, si è verificato lungo la statale tra Berceto e Terenzo. Il conducente della moto è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. I soccorritori del 118, arrivati sul posto anche con l'elisoccorso - che si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del motociclista 34enne, residente in Toscana.

IN AGGIORNAMENTO