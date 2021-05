Paura sulla Cisa, motociclista 28enne cade sull'asfalto: gravissimo al Maggiore

Stava percorrendo la statale della Cisa a bordo della sua motocicletta quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato ed è caduto, battendo violentemente contro l'asfalto. Paura lungo la strada che porta alla Cisa, in località Cavazzola: il motociclista 28enne, che è stato subito soccorso dagli operatori sanitari del 118, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Alcuni automobilisti hanno visto la scena ed hanno chiamato i soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori della Croce Rossa di Berceto, oltre all'elisoccorso che si è alzato in volo da Parma. Il giovane è stato portato in ospedale con l'elicottero: le sue condizioni sono gravi: ora si trova nel reparto di Rianimazione.