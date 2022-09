Paura a Citerna di Taro, auto ribaltata: conducente grave al Maggiore

Paura nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 15 settembre, a Citerna di Taro, frazione del comune di Fornovo Taro. Poco prima delle ore 7 il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, per cause in corso di accertamento, e si è ribaltato. Dalle prime informazioni sembra che l'incidente non abbia coinvolto altri mezzi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente, per poi trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il conducente, che avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo, si trova ricoverato nell'area rossi dell'Ospedale, in attesa di accertamenti medici.

IN AGGIORNAMENTO