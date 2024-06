Incidente in A1: code di 3 chilometri

Code di circa tre chilometri, in aumento, sono segnalate lungo l'autostrada A1, in corrispondenza del bivio per l'A15, in direzione Milano. Poco prima delle ore 7 si è verificato infatti un incidente in corrispondenza del chilometro 94 che, secondo le prime informazioni, non avrebbe provocato feriti gravi. Si sono formate code anche in direzione Bologna a causa di alcuni automobilisti curiosi che hanno rallentato per guardare la scena dell'incidente.