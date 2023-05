Paura a Collecchio, auto finisce nel canale, tre donne ferite: una gravissima al Maggiore

Grave incidente stradale a Collecchio nella mattinata di mercoledì 24 maggio. Per cause in corso di accertamento un'auto, che si trovava lungo strada Mulattiera all'incrocio con strada Viazzolo, è uscita di strada ed è finita nel canale.

L'episodio si è verificato poco prima delle 11.30. Sul posto tre ambulanze, tra cui l'ambulanza infermieristica di Pontetaro, e un'automedica. Secondo le prima informazioni una delle tre donne ferite, che si trovavano a bordo dell'auto, avrebbe riportato ferite particolarmente gravi: dopo il trasporto d'urgenza all'Ospedale Maggiore è stata infatti trasferita nel reparto di Rianimazione.

Le altre due donne ferite hanno riportato traumi di media gravità e sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO