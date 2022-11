Auto esce di strada nella notte a Gaiano di Collecchio: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre. Erano da poco passate le ore 5 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è finito fuori strada. L'incidente è avvenuto all'altezza della frazione di Gaiano di Collecchio, in corrispondenza della strada statale della Cisa. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre al personale sanitario del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Dopo le prime cure il conducente, che ha riportato traumi in varie parti del corpo, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.