Si schianta nella notte contro il guardrail della tangenziale di Collecchio: conducente grave al Maggiore

Si è schiantato nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 giugno contro il guardarail della tangenziale di Collecchio ed ora si trova ricoverato nell'area rossi al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. Il conducente di un'auto, che stava percorrendo la tangenziale verso le ore 3 e mezza, ha perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa contro le barriere di protezione.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica, che hanno prestato le prime cure al conducente, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono considerate serie. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi.