Scontro tra due auto a Collecchio, una esce di strada e si ribalta: donna, incastrata nell'abitacolo, grave in ospedale

Grave incidente stradale poco prima delle ore 14 lungo strada delle Valli di San Martino a Collecchio. Per cause in corso di accertamento verso le 13.40 due auto si sono scontrate e uno dei due veicoli è finito fuori strada e si è ribaltato. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Collecchio, Sala Baganza e Felino. All'interno dell'abitacolo la conducente ferita è stata fatto uscire dagli operatori del 115.

La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario ed è stata trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo e le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. Sono in corso accertamenti medici per verificare le condizioni di salute: attualmente si trova nell'area rossi del pronto soccorso.

