Schianto tra due auto a Collecchio, una si ribalta: ferito grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 13 settembre, a Collecchio in strada Nazionale Est, in corrispodenza della rotatoria della tangenziale. Prima delle ore 8, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Uno dei due mezzi, in conseguenza dell'impatto, si è ribaltato a lato della strada.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 - l'Assistenza Volontaria di Collecchio, Felino e Sala Baganza e l'automedica della Croce Rossa di Parma - che hanno prestato le prime cure al conducente dell'auto ribaltata, che è rimasto ferito gravemente. Il ferito, un 48enne, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore: avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri che si sono occupati di effettuare i rilievi previsti per legge e di gestire il traffico veicolare. Sul posto anche l'ambulanza infermieristica di Collecchio e i vigili del fuoco.