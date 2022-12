Tragedia a Collecchio, schianto frontale tra due auto in tangenziale: un morto e due feriti

Tragico incidente stradale poco prima delle ore 13 del 22 dicembre lungo la tangenziale di Collecchio, in corrispondenza della rotonda per Madregolo. Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate frontalmente: l'impatto è stato particolarmente violento tanto che ha perso la vita uno dei conducenti. Sarebbe rimasta coinvolto anche una terza auto.

Due persone hanno riportato ferite di media gravità. Sul posto le ambulanze e l'automedica del 118, oltre alla polizia stradale e alla Polizia Locale Pedemontana per i rilievi previsti per legge. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Intanto è stato chiuso il tratto di tangenziale interessato dal sinistro.

IN AGGIORNAMENTO