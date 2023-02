Collecchio, pedone investito da un'auto: grave al Maggiore

Momenti di paura nella mattinata di giovedì 9 febbraio in via Fratelli Rosselli a Collecchio. Erano da poco passate le ore 8 quando, per cause in corso di accertamento, un pedone è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati I soccorritori del 118, oltre alla polizia locale. Il pedone è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità.

IN AGGIORNAMENTO