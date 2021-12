Collecchio, scontro tra due auto sul ponte Montanini: feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 30 dicembre, sul ponte Montanini a Collecchio e Medesano. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate poco dopo le ore 18. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni feriti gravi. Il tratto stradale interessato all'incidente è bloccato. Sul posto anche le forze dell'ordine. La zona è interessata da una fitta nebbia: potrebbe essere stata questa una delle cause dello scontro.

IN AGGIORNAMENTO