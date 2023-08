Collecchio, tamponamento tra tre auto: tre feriti in ospedale

Tre auto sono state coinvolte in un tamponamento mentre percorrevano via Nazionale a Collecchio. Lo scontro tra i tre mezzi è avvenuto poco dopo le ore 19 di venerdì 4 agosto. Secondo le prime informazioni tre persone sarebbero rimaste ferite in seguito al sinistro. Sul posto i mezzi del personale infermieristico del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Per una persona solo ferite lievi: le altre due invece si trovano in condizioni di media gravità ma non in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale che ha ripristinato la viabilità ed ha effettuato i rilievi previsti per legge.