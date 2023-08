Scontro tra tre auto a Collecchio: tre feriti, uno grave

Grave incidente stradale nella mattinata di martedì 29 agosto in centro a Collecchio, in viale Libertà. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrate violentemente. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un tamponamento. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118 - l'ambulanza di Medesano e quella di Collecchio. Tre persone sono rimaste ferite in seguito allo schianto: per due di loro le ferite non sarebbero gravi. Una terza persona avrebbe invece riportato ferite piuttosto serie. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente.

IN AGGIORNAMENTO