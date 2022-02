Collecchio: auto si scontra con un trattore in via Spezia e si ribalta

Spettacolare incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 2 febbraio, lungo via Spezia, nei pressi di Collecchio. Per cause in corso di accertamento un trattore che, secondo le prime informazioni, avrebbe effettuato un sorpasso azzardato lungo strada Nazionale Est, si è scontrato con un'auto, che si è ribaltata. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Il mezzo agricolo stava svoltando verso il civico 64 per immettersi nei campi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i riievi.

Gli abitanti della zona sottolineano, dopo l'ennesimo incidente, la pericolosità di quel tratto di strada: "Noi abitanti del civico 64 abbiamo già portato la questione all'attenzione del sindaco e abbiamo anche fatto una segnalazione all'Ente che gestisce la strada nazionale Est ma nessuno ha intenzione di risolvere il problema. Non aspettiamo che ci scappi il morto".

