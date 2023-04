Compiano, furgone si ribalta: ferito incastrato nell'abitacolo, è grave

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì 20 aprile. Secondo le prime informazioni un furgone, che stava percorrendo la strada che collega Compiano a Bedonia, si è ribaltato, per cause in corso di accertamento nei pressi della località in località Barbigarezza, frazione di Compiano. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 12.

Il conducente del mezzo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Bedonia e i vigili del fuoco di Borgotaro, che hanno liberato l'uomo incastrato all'interno dell'abitacolo. I sanitari del 118 hanno fornito le prime cure per poi trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale di Borgotaro. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Borgotaro che hanno effettuato gli accertamenti previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO