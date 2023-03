Si scontra con un tir, poi finisce contromano all'ingresso dell'autostrada: due feriti 

Tragedia sfiorata lungo la tangenziale Nord di Parma nella serata di ieri, lunedì 13 marzo. Secondo le prime informazioni un'auto, guidata da una donna, si è scontrata contro un tir mentre percorreva la tangenziale Nord di Parma, per cause in corso di accertamento. Dopo lo scontro la sua auto è finita contromano all'ingresso dell'autostrada. In quel momento non stava passando nessuno nell'altra corsia ed il bilancio finale è soltanto di due feriti lievi, la donna ed il conducente del mezzo pesante. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi in zona.

IN AGGIORNAMENTO