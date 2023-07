Paura a Ghiare di Corniglio, auto esce di strada: feriti tre carabinieri forestali, uno è grave

Paura a Ghiare, frazione del comune di Corniglio, nella tarda mattinata di lunedì 3 luglio. Secondo le prime informazioni, per cause in corso di accertamento, un auto è finita fuori strada. A bordo tre carabinieri forestali, che sono rimasti feriti nell'impatto. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, oltre all'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Uno dei tre carabinieri feriti sarebbe in gravi condizioni di salute mentre gli altri due avrebbero riportato ferite di media gravità. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Resta da accertare la causa dell'uscita di strada del mezzo sul quale stavano viaggiano i militari.

IN AGGIORNAMENTO