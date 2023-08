Auto esce di strada a Costamezzana: conducente ferito al Maggiore

Grave incidente stradale poco dopo le ore 21.30 di giovedì 17 agosto a Costamezzana, frazione del comune di Noceto. Secondo le prime informazioni il conducente di un'auto avrebbe perso il controllo del veicolo, per cause in corso di accertamento, per poi finire fuori strada. L'impatto è stato particolarmente violento ed il conducente ha riportato ferite e traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine. Gli operatori sanitari hanno trasportato il conducente al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni di salute sono considerate di media gravità e non è in pericolo di vita.