Paura alla Crocetta, cade a terra nella notte con lo scooter: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 agosto. Erano da poco passate le ore 4.30 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di uno scooter ha perso il controllo del mezzo all'improvviso ed è caduto rovinosamente sull'asfalto mentre si trovava in località Crocetta a Parma. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni le condizioni di salute del conducente, che ha riportato traumi in varie parti del corpo, sono di media gravità. Il ferito non è in pericolo di vita.