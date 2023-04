Crocetta, cade con lo scooter nella notte: conducente gravissimo al Maggiore

Gravissimo incidente stradale nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 aprile. Era da poco passata la mezzanotte quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di uno scooter, che si trovava in zona Crocetta a Parma, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente sull'asfalto. I soccorsi sono partiti da subito e sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, per poi trasferirlo d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il ferito, viste le gravissime ferite riportate, è stato subito trasferito nel reparto di Rianimazione.

IN AGGIORNAMENTO