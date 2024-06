Eia, auto si schianta contro un muro: un ferito grave

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì 13 giugno a Eia, frazione del comune di Parma. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un muretto. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Il conducente è stato medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito sarebbero di media gravità.

IN AGGIORNAMENTO