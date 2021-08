Si scontra con un camion: lavoratore delle Poste grave in ospedale

Un lavoratore delle Poste, mentre stava svolgendo il servizio di consegna, è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed ora si trova ricoverato in ospedale con ferite di media gravità. Lo scontro con un camion è avvenuto alle ore 14 del 5 agosto in strada Mulattiera Inferiore, a Eia, nel comune di Parma. Secondo le prime informazioni l'auto del postino, mentre stava uscendo da una strada sterrata, si sarebbe scontrata con il mezzo pesante, che proveniva dal senso opposto. Sul posto i sanitari della Croce Rossa Pontetaro e Fontevivo, i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge.