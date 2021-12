Paura a Felino, 17enne investita da un'auto: grave al Maggiore

Paura nel pomeriggio di ieri a Felino per un grave incidente stradale che ha coinvolto una ragazza di 17 anni. La giovane, che si trovava in sella alla sua bicicletta, è stata investita da un'auto all'altezza di via Marconi, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime dure alla donna ferita, poi trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue ferite sono giudicate preoccupanti dai medici, che l'hanno sottoposta ad alcuni accertamenti: attualmente la 17enne è ricoverata nell'area codici rossi con prognosi riservata.